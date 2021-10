Obeta se tridnevni festival Krasa in morja

Organizatorji projektov Devin Nabrežina mesto okusov in Devin Nabrežina med naravo, zgodovino in legendo se bodo v naslednjih dneh osredotočili na okuse in naravo. Obeta se namreč tridnevni festival Kras in morje, v sklopu katerega bodo organizatorji od petka do nedelje spremljali udeležence po stezah, ki se vijejo okrog lokalnih oljčnih nasadov, ter jih vodil pri odkrivanju tamkajšnjih turističnih kmetij in degustaciji kmetijskih produktov.

Vse se bo začelo v petek z brezplačnim koncertom v Mavhinjah na turistični kmetiji Pipan Klarič. Tu bodo ob glasbi nabrežinske godbe in zbora Fantje izpod Grmade organizatorji zbirali vpise za sobotni sprehod med oljčnimi nasadi ter prodajali vstopnice za nedeljski pohod na Kohišče.