Oblečeni v morje za svobodo izbire

Poimenovali so ga »solidarnostno kopanje«, kdo je dal pobudo zanj, ni znano. Na družbenih omrežjih pa se vabilo širi. Jutri so tako moški kot ženske vabljeni, da izrazijo solidarnost z muslimanskimi kopalkami, ki so bile pred tednom dni priča verbalnemu napadu zaradi odločitve, da v morje vstopijo oblečene.

Zbirališče bo ob 10.30 v kopališču Lanterna na pomolu Fratelli Bandiera, kjer je do »konflikta« tudi prišlo. Kopališča, ki ga, kot znano, visok zid deli na ženski in moki del.

»Dovolj s polemikami o tem, kako so ženske oblečene! V mestu ali na plaži naj se vsaka oblači tako, kot se ji ljubi. Spoštovanje - Svoboda - Bratstvo med narodi,« so v vabilu zapisali pobudniki in opozorili, da je kopališče Lanterna (ali Pedočin) občinsko in da vstopnina vanj znaša 1,10 evra. Tako ženske kot moški so vabljeni, da vsak na svoji strani zidu, v vodo vstopijo oblečeni.

Jutrišnje »oblečeno kopanje« se navdihuje po podobnem julijskem dogodku v Tržiču oziroma na plaži Marina Julia. Tam se je 23. julija zbralo na desetine kopalcev in kopalk, ki so jo v vodo mahnili povsem ali le delno oblečeni. Nekateri moški so celo nosili jope in kravate ...

Vzrok za tovrstni protest je bila napoved tamkajšnje županje Anne Cisint, da bo z novim občinskim pravilnikom prepovedala kopanje tistim, ki ne bodo nosili kopalk. Napoved je vzbudila zanimanje osrednjih nacionalnih medijev, a tudi protest tistih, ki zagovarjajo pravico do samoodločbe.