Obsojen, ker je grozil, da bo zastrupil vodo in vino

Širca je pred leti vzpostavil stik z različnimi podjetji po Italiji in jih začel izsiljevati. Proizvajalcem vina in mineralnih voda je grozil, da jim bo zastrupil izdelke, in sicer tako, da bo v prodajalnah vanje vbrizgnil cianid ter talij. Širca je svoja grozilna sporočila pošiljal po elektronski pošti iz različnih računov, ne da bi navedel svoje pravo ime, besede pa je podkrepil z videoposnetki, v katerih je doma v plastenke vbrizgaval neznano tekočino. Po poročanju medijev naj bi od podjetij zahteval plačilo v kritpovalutah, v zneskih do največ 200 tisoč evrov, a pri tem ni bil uspešen, saj nihče ni plačal. Policijski oddelek za računalniški kriminal iz Lacija je dognal, da je ta dejavnost trajala najmanj od avgusta 2021 do maja 2022, preiskovalci pa so tudi ugotovili storilčevo istovestnost. Širca je bil pred časom v drugem kazenskem postopku že obsojen zaradi računalniške goljufije, nekemu toskanskemu vinarskemu podjetju pa naj bi grozil, da mu bo zažgal vinograde. Aretirali so ga junija lani, pri njem so opravili tudi hišno preiskavo. Sam je trdil, da je žrtev hekerjev, ki naj bi omenjena sporočila pošiljali v povezavi z njim, a sodnika očitno ni prepričal.