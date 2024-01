Obtoženemu sestavljajo alibi

Na sojenju o umoru Darja Grmeka v Kobjeglavi silita v ospredje dve vprašanji: v katerem časovnem razmiku je bil 57-letni Grmek tistega dne v svoji hiši umorjen in ali je imel obtoženi Adriano Petelin takrat možnost, da bi se odpeljal iz Devina v Kobjeglavo ter nazaj.

Glavna obravnava pred sodnim senatom, ki mu predseduje Matevž Gros, se je v torek nadaljevala z zasliševanjem prič, ki jih je predlagala zagovornica 60-letnega Petelina, odvetnica Monika Mavsar.

1. aprila 2022, ko je Grmek umrl, sta bili zjutraj tako Petelinova partnerka kot njena hči na delu, slednja se je vrnila domov okrog 11.30. Ob 12.40 se je domov vrnila še njena mati. Obe sta zatrdili, da so bili skupaj do približno 15. ure, ko je Petelin odšel, s partnerko sta se po telefonu spet slišala okrog 18.15, pol ure zatem sta šla sama v picerijo, pri njem ni opazila ničesar nenavadnega. Po večerji sta šla domov.

Zaslišali so tudi tri devinsko-nabrežinske lokalne policiste, ki so se tistega 1. aprila v Devinu ukvarjali s Petelinovim parkiranim avtomobilom. Ta je bil v slabem stanju, brez akumulatorja, ključno pa je, da sta dva lokalna policista ob 14.45 govorila s Petelinom, ko sta ga obiskala na domu njegove partnerke. Petelin sicer ni imel veljavnega vozniškega dovoljenja, po besedah domačih se je premikal peš ali z avtobusi.

Če upoštevamo pričevanja, ostajata odkrita le prvoaprilsko jutro do 11.30 in pa popoldan med 15. ter 18. uro (razen noči, ko naj bi obtoženi po navedbah partnerke spal). V obtožnici je navedeno, da naj bi Grmeka večkrat zabodli ter delno zažgali med 10. in 16. uro. Med sojenjem pa je obducent pred časom izjavil, da naj bi smrt v resnici nastopila pozneje, nekje med 13. uro in 2. uro ponoči. Kot smo poročali pred časom, pa naj bi pokojnikova znanca že okrog 19. ure vstopila v hišo, zagledala truplo ter nato naglo odšla, ne da bi koga obvestila. Policija ga je našla šele naslednjega dne.