Za upravljanje novega športnega parka v Barkovljah trije kandidati

Občina Trst je naredila pomemben korak k odprtju novega športnega kompleksa v Barkovljah. Komisija je včeraj zaključila ocenjevanje ponudb za devetletno upravljanje športnega urbanega parka, ki je bi zgrajen s sredstvi iz mehanizma za okrevanje in odpornost (4,7 milijona evrov), včeraj pa je javno odprla še finančne ponudbe treh prijavljenih kandidatov. V vseh treh primerih gre za tržaške kandidate. Prijave so zbirali do tega ponedeljka, v torek pa je občinska komisija pregledala, ali vložene kandidature izpolnjujejo vse predpogoje.

Poleg finančne ponudbe so morali kandidati pripraviti tudi podroben programski načrt. Občina Trst je od prihodnjega upravljavca zahtevala kakovosten športni program, dejavnosti za mlade, promocijo športa, socialne projekte in posebno pozornost vključevanju ranljivih skupin prebivalstva. Prav tehnična ponudba je imela največjo težo pri izbiri, saj je predstavljala 80 odstotkov skupne ocene, finančna ponudba pa 20 odstotkov.

Komisija, ki jo je vodil direktor občinske službe Fabio Cipriani, je po pregledu tehničnih ponudb največ točk namenila začasnemu združenju Union Tennis Padel in ASD Aperti per Ferie, ki je prejelo maksimalnih 80 točk. Na drugo mesto se je uvrstila ASD Roianese s 64,821 točke, tretja pa je bila ASD Tennis Grignano s 56,205 točke. Vse tri ponudbe so bile ocenjene kot dopustne in so zato napredovale v zadnjo fazo postopka, ki je potekala včeraj, ko je komisija odprla še finančne ponudbe.

Izhodiščna letna koncesijska dajatev, ki jo je določila občina, znaša 4.711,20 evra, ponudniki pa so morali ponuditi odstotni pribitek nad to vrednostjo. Najvišjo finančno ponudbo je presenetljivo oddal ASD Roianese, ki je ponudil 139,4-odstotni pribitek. Konzorcij Union Tennis Padel - ASD Aperti per Ferie je ponudil 20-odstotni pribitek, Tennis Grignano pa 15-odstotnega. Predsednik komisije Cipriani je ob tem poudaril, da višina finančne ponudbe sama po sebi še ne odloča o zmagovalcu razpisa. Najvišji pribitek prinese največ točk v ekonomskem delu ocenjevanja, preostali ponudniki pa sprejmejo sorazmerno manj. Končna razvrstitev bo uradno znana šele po seštevku tehničnih in finančnih ocen ter po preverjanju vseh zakonsko predpisanih pogojev. »Danes bomo pripravili začasno razvrstitev, nato pa opravili še vsa preverjanja, ki jih zahteva zakon o javnem naročanju. Šele nato bomo ponudnike uradno obvestili o izidu postopka,» je pojasnil Cipriani in pozneje dodal, da bo izid javen morda v ponedeljek.