Prepuščeni smo nemilosti auto-tuna

Ameriška indie pop skupina The Strokes nam ponuja novo glasbo. Bend je namreč prejšnji teden izdal svojo sedmo studijsko ploščo Reality Awaits. Nanjo so oboževalci morali čakati dolgih šest let, saj so Strokes prejšnjo, The New Abnormal, posneli leta 2020.

Skupino The Strokes so proti koncu devetdesetih ustanovili pevec Julian Casablancas, kitarist Nick Valensi in bobnar Fabrizio Moretti. Kmalu sta se jim pridružila še basist Nikolai Fraiture in kitarist Albert Hammond Jr., leta 2001 pa je zagledal luč prvenec Is This It. Bend je na začetku novega tisočletja vodil glasbeno gibanje prerojenega indie in garažnega roka. Njegov sound se je s tretjo ploščo First Impressions of Earth začel približevati glasbi iz osemdesetih let, v naslednjih izdelkih pa je glasbena žilica Casablancasa in ostalih počasi usihala. Kratka plošča Future Present Past je s sabo prinašala upanje, da še ni vsega konec, album The New Abnormal pa je to tudi potrdil. Revival glasbe iz osemdesetih je še vedno bil prisoten, ni pa bil več moteče predominanten. Nato spet dolga pavza, nekaj glasbenih turnej in snemanje novih komadov, ki se je sicer začelo že leta 2022. Skupina je že od nekdaj bila kar počasna pri ustvarjanju novih skladb. Casablancas se je v zadnjih letih posvetil stranskemu glasbenemu projektu The Voidz. O daljših pavzah skupine The Strokes pa je v nekem intervjuju povedal: »Pred leti smo zašli v nek začaran krog, ki nas je držal skupaj zgolj zaradi finančnih razlogov, ustvarjalnost skupine pa je bila postavljena na stranski tir. Zato sem prišel do zaključka, da rabim nekaj drugega. Iščem še neraziskane plati glasbe. Če pri tem zaslužim denar, je to v redu, vendar denar ni vse. Ne iščem varnosti ali statusa quo. Če želiš ustvarjati, moraš biti pripravljen na spremembe.«

Spremembe torej. Pred leti sem o Casablancasu zapisal, da je po mojem mnenju eden boljših pevcev novega tisočletja. V novem albumu Reality Awaits pa se pevec veliko poslužuje samodejnega uglaševanja, tako imenovanega auto-tuna. Preprosto povedano gre za algoritem za korekcijo višine tona glasu. Skoraj vsaka sodobna produkcija uporablja samodejno uglaševanje, v večini primerov pa je to za poslušalca neslišen učinek. Če pa zvočni signal preveč spremenimo, je končni rezultat podoben robotskemu glasu. In ravno ta stilski element je v novem ploščku značilen, skoraj v vseh komadih. Iz glasbenega vidika so pesmi zanimive: Going Shopping in Going to Babble On spominjata na starejše uspešnice, Liar’s Remorse in Tyrants of the Mellow Moon sta bolj umirjeni in psihedelični. Žal pa poslušalca pri vsakem komadu pritegne pozornost moteč Casablancasov robotski glas.

Dragi Julian, mi smo pripravljeni na spremembe, a za naslednjič bi te prosili, da auto-tune pustiš v predalu!

Reality Awaits

The Strokes

Indie pop

RCA Records, 2026