Od junija v Trstu nočni avtobusi

Če bo šlo vse po načrtih, bodo junija začele nekatere mestne linije voziti tudi ponoči. Mestni prevoznik Trieste Trasporti bo v sodelovanju z Občino Trst odločitev o linijah izbral na podlagi ankete, ki jo je Univerza v Trstu opravila med študentsko populacijo. Nočni avtobusi bodo po prvih napovedih vozili na treh trasah, med temi pa ni trase, ki bi povezovala Trst s Krasom in obratno, saj anketiranci niso izrazili želje po tej povezavi.

To je povedal predsednik mestnega prevoznika Trieste Trasporti Maurizio Marzi, ki smo ga poklicali, da bi ga vprašali, kako nameravajo popularizirati mestni promet. Izhodišče za to temo je bil današnji sestanek občinske komisije za promet, na kateri je mestni svetnik Giovanni Barbo iz Demokratskega stranke na novega odbornika za urbanizem in promet Micheleja Babudra naslovil več vprašanj v zvezi s spodbujanjem trajnostne mobilnosti.

Več v jutrišnjem (četrtkovem) Primorskem dnevniku.