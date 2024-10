Odbor No ovovia zahteva transparentnost

»Kako naj bi bili tiho, ko že leta zahtevamo transparentnost? Denarja za žičniško infrastrukturo med Trstom in Opčinami iz sredstev Načrta za okrevanje in odpornost ni več. Sredstva sicer niso izgubljena, le namenjena bodo financiranju drugih del v okviru programa NOO. To je edino, kar je ta trenutek jasno,« je zbrane pod oboki mestne hiše nagovoril glasnik Odbora No Ovovia William Starc.

Tržaški župan Roberto Dipiazza vztraja pri svojem in potrjuje, da bo projekt financirala država, točneje ministrstvo za infrastrukturo in promet, saj je zanje projekt strateškega pomena. »Projekt, ki je sicer v nasprotju z osnovnimi načeli NOO, saj škodi okolju, kar je že pred letom dni potrdilo tudi mnenje deželne službe za biotsko raznovrstnost,« je nadaljeval Starc. V isti sapi je namignil, da so presenečeni, da se niso ne župan in niti njegova vladna ekipa po treh letih še opravičili občanom. Morda županu – tako Starc – še vedno ni jasno, da preklic sredstev iz NOO pomeni, da ob investiciji, ki ne bo zagledala luči, nima več veljave že potrjen projekt tehnične in ekonomske izvedljivosti, prenehata pa veljati tudi razpis in oddaja dela. »Zgodba s tramvajem nas je nekaj naučila, ravno tako ta z žičnico. Taisti se tačas lotevajo prenove Starega pristanišča. Smo lahko upravičeno zaskrbljeni za usodo mesta, ki potrebuje sposobne in odgovorne ljudi?«

Napovedujejo demonstracijo

Starc je napovedal, da nameravajo v kratkem organizirati veliko demonstracijo proti vztrajanju pri tej ideji, tudi glede na zbrane podpise v okviru spletne peticije. Mesto potrebuje resnost in nobenih televizijskih šovov oz. enosmernih monologov, je dodal.

Občina se noče ustaviti? Toliko manj mi, je dodala članica odbora Gabriella Robba. »Zato bomo danes, jutri in v nedeljo ter ob Barcolani med 9. in 19. uro v Ulici Torino in na Trgu Bonifacio delili informacije občanom.« Medtem so zagnali novo kampanjo za zbiranje sredstev za kritje stroškov za prizive (https://sostieni.link/36643).