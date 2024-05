Odbornika bojkotirala razpravo o rojanskih jaslih

Približno 150 protestnikov se je včeraj popoldne zbralo pod mestno hišo na Velikem trgu, kjer so s transparenti pozivali mestne oblasti, naj ustavijo namere glede privatizacije novih otroških jasli v Rojanu.

Protestnike so najprej nagovorili predstavniki gibanja Zdaj Trst, ki so opozorili, da so odločevalci 22. aprila pripravili predlog sklepa, s katerim bodo mestne svetnike na eni od prihodnjih sej poskusili prepričati, naj glasujejo za načrt, ki predvideva privatizacijo polovičnega dela vzgojnih storitev v novem objektu v Rojanu. Tam bo skupno na voljo 66 mest za malčke do tretjega leta starosti: 33 mest nameravajo dati v koncesijo zasebniku, drugo polovico pa bi ta upravljal po tržni logiki.

Giorgia Kakovic (Zdaj Trst) je protestnike, med katerimi so bili družine z otroki, predstavniki sindikatov in svetniki leve sredine, spomnila, da so nove jasli v Rojanu zgradili z javnim denarjem in da je prav zaradi tega nedopustno, da jih želijo zdaj oddati koncesionarju.

Med množico ljudi so bile tudi nadomestne vzgojiteljice, ki sestavljajo občinski seznam prekarnih. Na tem je kar 113 oseb, je povedala mlada vzgojiteljica, ki bi zelo cenila, če bi lahko računala na stalno zaposlitev.

Naposled brez razprave

Po protestu, ob 18.30, se je začel izredni mestni svet, katerega sklic so zahtevale opozicijske levosredinske skupine. Ker smo sredi volilne kampanje za evropske volitve, se je predsednik občinskega sveta Francesco Panteca odločil za sklic seje na daljavo.

Panteca je po izglasovanih sklepih zaključil dela. Razlog? Odsotnost dveh pristojnih občinskih odbornikov, Maurizia De Blasia in Stefana Aviana (oba Bratje Italije).