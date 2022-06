Odhod partizanov zdaj praznujejo v dveh občinah

Odhoda jugoslovanskih partizanov ne bodo več praznovali le v Trstu. V sosednjih Miljah se bodo 12. junija 1945 uradno spominjali kot dneva osvoboditve izpod jugoslovanske zasedbe Julijske krajine. Zeleno luč je pred nekaj dnevi prižgal desnosredinski miljski občinski odbor. V sredo bo pred začetkom seje občinskega sveta potekala krajša slovesnost brez večjega števila gostov, saj ostaja zaradi protikoronskih ukrepov dovoljeno število zunanjih obiskovalcev omejeno.

Vse se je – podobno kot pred dvema letoma v tržaški občini – zgodilo le v pičlih nekaj dneh. Glavni pobudnik je namreč isti, tedanji tržaški podžupan, ligaš Paolo Polidori je oktobra lani postal miljski župan in je praznik »uvozil« še v svojo novo občino. 12. junij so v Trstu prvič obeležili leta 2020, ob 75-letnici odhoda jugoslovanske vojske, ki je po 40 dneh zapustila mesto in ga predala zavezniški vojaški upravi. Doslej pa je vselej ostal dogodek institucionalne narave, udeležujejo se ga v glavnem oblasti in predstavniki nekaterih istrskih ezulskih društev. Če je Polidori takrat dogodek označil za najsrečnejši dan za mesto v celem 20. stoletju, ostaja trdno na svojih stališčih. »Zapolnili smo vrzel. Gre za eno izmed najbolj žalostnih poglavij naše preteklosti. Titove čete so na tem območju povzročile veliko trpljenja: metali so ljudi v brezna, mučili in sistematično uničevali vse, ki so nasprotovali priključitvi tega ozemlja Jugoslaviji,« je poudaril.