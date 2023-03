Odkrili 68 delavcev na črno, naložili globe za skupnih 240.000 evrov

Finančni policisti so v sklopu širše akcije proti davčnim utajam odkrili 68 delavcev na črno, ki so službo opravljali pri šestih trgovskih podjetjih v Trstu. Med preiskavo so ugotovili, da je 40 od teh delo na črno opravljalo pri omenjenih podjetjih v vlogi dostavljalcev hrane oz. z angleško različico riderjev, pri čemer pa so se z nošenjem lažnih oblek in oprsnic pretvarjali, da delujejo v sklopu znanih podjetij, ki dostavljajo hrano na dom. Finančni policisti so med drugim odkrili, da sta dva delavca na črno tudi prejemala državljanski dohodek. Iz preiskave je med drugim izšlo, da so delavce na črno plačevali v gotovini, kar je prav tako nezakonito.

Finančni policisti so naložili globe za skupnih 240.000 evrov, pri čemer pa bi lahko prišlo do znižanja, v primeru, da bi uredili status zdajšnjih delavcev na črno, so sporočili.