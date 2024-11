Odkrili ploščo s partizani in fašisti

Pod tržaško cerkvijo sv. Marije Velike, ob vznožju stopnišča »zlatih medalj« stoji nova kamnita plošča. Slovesno so jo na pobudo inštituta Nastro Azzurro, ki povezuje vse italijanske dobitnike vojaških odlikovanj, društva Parleranno le pietre, ki varuje nagrobne kamne v spominskem parku pri sv. Justu, in Občine Trst odkrili včeraj popoldne in posvečena je zlatim vojaškim odlikovancem iz Trsta, Istre, Reke in Dalmacije.

Na belem istrskem kamnu je vklesanih 70 imen teh, »ki so si zaslužili najvišje odlikovanje za vojaško hrabrost v katerikoli vojni od prve svetovne vojne do danes, ki so se rodili ali so neločljivo povezani s tem območjem,« so pojasnili. Imena so povzeli s spletne strani kvirinala: seznam je bil sestavljen kronološko, začenja pa s Trstom, kjer so se leta 1848 začele vstaje, in se drži abecednega vrstnega reda, so pojasnili. Ob tej priložnosti je nastala tudi knjiga, ki opozarja na življenje in dejanja teh sedemdesetih odlikovancev. Podpisal jo je Ignazio Vania, predsednik tržaškega društva Parleranno le pietre.

Besede Paole Del Din

Tablo sta odkrila župan Roberto Dipiazza in predsednik tržaške sekcije inštituta Nastro Azzurro Sergio Di Cesare, blagoslovil pa župnik Luigi Moro. Pred tablo so postale tudi hčerke odlikovancev Armanda Criscianija, Paola Retija in Spartca Schergata. Venca so položili člani inštituta Nastro Azzurro in federacije Grigioverde, medtem ko je igrala fanfara alpinske brigade Julia.

Di Cesare si je izposodil besede partizanke z zlatim vojaškim odlikovanjem Paole Del Din, »da so nas generacije prve in druge svetovne vojne naučile, da je treba domovino graditi in braniti pred vsako sebičnostjo.« Za vsakim imenom se skriva zgodba, je dejal: vse junake na plošči pa je družila ljubezen do Italije, ne glede na vero, status ali ideologijo.

Tržaški župan se je zaustavil pri smrti, ki jo je sejalo prejšnje stoletje, pri »zanikanju resnice« in spomnil je na spomenik pri šohtu, na tistega za Normo Cossetto in tistega za 350 tisoč ezulov na Trgu Libertà.

VZPI ANPI kritična

Spominska plošča pa ni pustila ravnodušnih. Predsednik tržaškega pokrajinskega odbora združenja partizanov VZPI-ANPI Fabio Vallon je jezno vzkipel, da se v isti seznam daje partizanske heroje in fašiste. Zanj ni sprejemljivo, da se antifašiste, ki so se borili za svobodo, enači s tistimi, ki so jo teptali. Ni sprejemljivo, »da stoji ime judovske partizanke Rite Rosani zraven sramotnega imena Nicoloja Gianija, fašista, rasista in antisemita, urednika časnika La Difesa della Razza.« Imena znanih protifašistov kot so Luigi Frausin, Natale Colarich, Sergio Forti, Paolo Reti in Eugenio Curiel nimajo nič kaj opraviti s fašističnimi veljaki, »kot sta Mario Codermatz, agresor Somalije že leta 1935, ali Mario Granbassi, ki je napadel špansko republiko in podprl Francov državni udar,« je naštel.

Ne gre pri tem za spomin ali spodbujanje miru, je zapisal, »temveč za brisanje spomina in zapisovanje zgodovine v korist tistih, katerih vrednote vključujejo zatiranje in diktaturo.«