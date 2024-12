Med letošnjimi prejemniki prestižnega priznanja, ki ga fundacija Premio Atlantide podeljuje ljubiteljem in poznavalcem morskega sveta, je tudi sesljanska jadralka Jasna Tuta. Fundacija vsako leto nagradi osebe, ki širijo kulturo in spoštovanje morja, letos so se odločili, da s priznanjem pohvalijo tiste, ki svoje življenje posvečajo odkrivanju, raziskovanju in zaščiti Zemlje ter njene biotske raznolikosti.

»Odkrivanje morja in njegovih lepot je moje poslanstvo. Ravno tako pa mi je pomembno to, da vse lepote, ki jih odkrivam, delim z drugimi. Pri sebi sem namreč opazila, da se moje spoštovanje morja in njegovih prebivalcev veča premo sorazmerno s tem, kako dobro ga poznam. Ko od blizu vidiš želvo, ki poginja zaradi plastike v želodcu, boš brez pomislekov ustavil jadrnico in pobral vsako smet, ki jo najdeš na odprtem morju,« je Primorskemu dnevniku povedala Jasna Tuta, ki svoj odnos do morja in narave širi s pisanjem, potapljanjem, predavanji in tečaji jadranja.

