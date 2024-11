Odločen »ne« sečnji borovega gozdiča

Okoli 100 protestnikov se je danes popoldne zbralo na Katinari pri borovem gozdiču, ki ga nameravajo posekati. Delavci so že prejšnji teden zaprli vhode na zeleno površino, zdaj so gozdič obdali še s pregradami. To pa ni ustavilo protestnikov vseh starosti, ki so s transparenti izražali svoje neodobravanje načrtovane sečnje.

Veliko je bilo otrok z družinami, šolarji in dijaki so vihteli doma izdelane transparente s pozivi za ohranitev gozdiča. »Drevesa so pomembna, ker nam dajejo čist zrak,« so zapisali na enem od plakatov. Tudi njihovi starši so obžalovali sečnjo, češ da se otroci po borovem gozdiču redno sprehajajo, v njem imajo s šolo tudi učne ure v naravi. Oglasil se je tudi Paolo Radivo, vodja odbora za zaščito gozdiča, ki se je spraševal, zakaj so delavci že ogradili gozd, ko pa so sečnjo napovedovali komaj januarja. Na mestu borovega gozdiča Dežela FJK načrtuje gradnjo parkirišča za novo pediatrično bolnišnico Burlo Garofolo, ki jo nameravajo prav tako zgraditi na Katinari.