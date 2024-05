»Odprl bom vrata in odvrgel ključ«

Nisem politik in to tudi ne nameravam postati. Nobene politične izkaznice nimam v žepu, sem pa levičar in antifašist. Moje politične izkušnje znotraj občine so skromne, saj sem nastopil le svetniško vlogo v sedanji občinski koaliciji. Sem pa aktiven občan in kot taki sem se odločil, da se po 22 letih prostovoljnega dela v kulturi in sociali, preizkusim tudi v političnih vodah,« je v dvorani dolinskega občinskega sveta povedal 57-letni Aleksander Coretti, levosredinski županski kandidat, ki ga podpirajo Stranka komunistične prenove, Stranka Slovenske skupnosti, Demokratska stranka in Pakt za Dolino.

Ekipa je temelj, na kateri je Coretti osnoval svoji kandidaturo in program. Pravzaprav na dveh ekipah. Prvo sestavljajo izvoljeni kandidati, drugo pa aktivno prebivalstvo, ki jo gre še najbolj podpreti. »Aktivno prebivalstvo lahko ustvarimo le tako, da smo na domačem ozemlju prisotni, da znamo ljudem prisluhniti in da jih spoštujemo, samo tako bodo tudi oni spoštovali občino,« je prepričan.

V primeru zmage bo Coretti na stežaj odprl vrata občine in odvrgel ključ, da bi občino le približal občanom, je hudomušno namignil. Med glavne programske smernice je vključil vzdrževanje zelenih površin in cest, sprejetje novega prostorskega načrta, izboljšavo energetske učinkovitosti javnih stavb, vključno s šolami in občinskimi objekti. Mladim bi ponudil neuporabno občinsko poslopje, kjer bi se lahko zbirali in družili, pa tudi dodatni športno opremljen prostor zanje, starejši pa potrebujejo dnevni center in dom za starejše občane. »Delali bomo skupaj, da izboljšamo življenjske pogoje v občini.«

Več v današnjem (petkovem) Primorskem dnevniku.