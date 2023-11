Odstranili bodo 40 ogroženih dreves

V prihodnjih dneh bodo na različnih koncih mesta začeli s sečnjo približno 40 dreves različnih vrst. Največ dreves, in sicer 23 nestabilnih cipres, bodo posekali pod Gradom sv. Justa, osem hrastov na tržaškem nabrežju, tri platane na Trgu Venezia in šest akacij v Ul. Concordia pri Sv. Jakobu. Skoraj vsa posekana drevesa bodo nadomestili z novimi, le platane pred nekdanjo ribarnico bodo nadomestili z grmičevjem. Izvajalci del bodo z deli zaključili do spomladi 2024, naložba pa je vredna skoraj 110 tisoč evrov.

To je včeraj napovedal pristojni za prostorsko načrtovanje v mestni vladi Michele Babuder, ki je dejal, da so o namerah obvestili okoljevarstvena združenja, saj pričakujejo, da bodo zaradi sečnje dreves letele kritike, in zato želijo preprečiti slabo komunikacijo. Babuder je v družbi vodje občinskega oddelka za zelenje Francesca Panepinta povedal, da so na podlagi strokovnega mnenja, meritev, več terenskih ogledov ter usklajevanja s strokovnimi službami že pred časom sprejeli odločitev o odstranitvi ogroženih dreves. Od leta 2020, ko so sprejeli to odločitev, do danes, Občina Trst ni našla sredstev za uresničitev namenov, je bilo slišati na novinarski konferenci, na kateri je tudi povedal, da so se v primeru sečnje cipres na območju Sv. Justa in platan na Trgu Venezia posvetovali tudi z Zavodom za varstvo kulturne dediščine ter pridobili mnenje strokovnjakov.

