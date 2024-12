Ogljikov monoksid sejal smrt v Trstu

Ogljikov monoksid je spet kriv za tragedijo. Danes zvečer, 30. decembra, je moški, po prvih informacijah avstrijski državljan, umrl v stanovanju v Ulici Crispi v Trstu. Za njegovo smrt naj bi bilo krivo uhajanje plina. Na kraju so gasilci, reševalci službe 118 in policija. Vsaj pet ljudi je zaradi zastrupitve potrebovalo zdravniško pomoč.

Tržaški gasilci so klic na pomoč prejeli okoli 21. ure. Sporočeno jim je bilo, da oseba v stanovanju v 4. nadstropju v Ulici Crispi 5 potrebuje pomoč. Ob prihodu na prizorišče niso uspeli vstopiti v stanovanje, so se pa vanj spustili iz zgornjega nadstropja in takoj zaznali prisotnost ogljikovega monoksida. Medtem je v Ulico Crispi prispelo gasilsko vozilo z lestvijo, s pomočjo katere so gasilci vstopili v več stanovanj, ki gledajo na Ulico Crispi in bližnjo Ulico Zaccaria, ter ugotovili uhajanje plina. V enem izmed teh so našli moškega, kateremu ni bilo več pomoči. Šlo naj bi za avstrijskega turista, starega okrog 60 let – v stavbi je tudi nekaj počitniških stanovanj. Vsaj petim osebam, med njimi naj bi bila tudi soproga pokojnega, je prvo oskrbo nudilo zdravstveno osebje, nekatere so prepeljali na zdravljenje v bolnišnico na Katinaro.

V zadnjih tednih je v Italiji zaradi zastrupitve s plinom izgubilo življenje vsaj pet oseb. Na Štefanovo je Furlanijo - Julijsko krajino pretresla tragedija v počitniški hiši v smučarskem letovišču Forni di Sopra. Tu je namreč smrtonosno uhajanje plina hudo prizadelo tričlansko družino. Življenje je izgubila 66-letna ženska iz Pordenona, njen mož in hčerka pa sta se huje zastrupila.