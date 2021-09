Okrogla miza na Dragi mladih

Kateri poklici bodo zaznamovali prihodnost in katere možnosti bodo bogatile obmejni in slovenski prostor ter širši svet? Da bi skušali odgovoriti na ključno vprašanje, so mladi predstavniki Slovenskega kulturnega kluba in Mospa (Mladi v odkrivanju skupnih poti) sklicali okroglo mizo, da bi z izvedenci iz raznih strok skušali odgovoriti na ključno vprašanje. V šotor v Finžgarjev dom so včeraj v sklopu letošnjega srečanja Draga mladih povabili zamejca Dunjo Fabjan, astrofizičarko in docentko na ljubljanski univerzi, ter menedžerja in inženirja Tomaža Petarosa. Gosta iz Slovenije pa sta bila slovenski minister za delo, družino in socialne zadeve Janez Cigler Kralj ter Dejan Valentinčič, državni sekretar na uradu vlade za Slovence v zamejstvu in po svetu.

V petek zvečer pa so mladi soorganizatorji 56. študijskih dnevov Draga ponovno obudili nekdanji Slovenija Party, to je praznik, ki so si ga člani Slovenskega kulturnega kluba zamislili pred tridesetimi leti, in sicer ob mednarodnem priznavanju slovenske države. Ob tej priložnosti so mladi na Opčine povabili predsednika prve slovenske vlade ob osamosvojitvi Lojzeta Peterleta ter ministrico za Slovence v zamejstvu in po svetu Heleno Jaklitsch.

Danes se študijski dnevi zaključujejo. Zadnji dan letošnje Drage se bo začel ob 9. uri z mašo, ki jo bo daroval nadškof Anton Stres. Ob 10. uri bo na sporedu predavanje Med obrambo svojega in iskanjem skupnega. V popoldanskih urah bodo Franki Žigavec podelili Peterlinovo nagrado, in sicer ob 15.30. Nazadnje bo ob 16. uri nadškof Stres predaval o Sloveniji trideset let po osamosvojitvi.