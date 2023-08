Openska postaja še vedno slabo povezana

Na openski železniški postaji je v poletnih mesecih nekoliko bolj živo, med turistično sezono se nekaj več potnikov pripelje tja iz Ljubljane. V manj kot polovici primerov se je mogoče peljati še do glavne tržaške železniške postaje, drugače pa se pot po tirih konča na Opčinah. Ko pa potniki stopijo z vlaka, se v Trst ali drugam ne morejo kar tako odpeljati z mestnim avtobusom. Kaže, da se tudi v prihodnje še nekaj časa ne bodo.

Potnik, ki nima drugih možnosti, bo moral v tem primeru do najbližje avtobusne postaje hoditi kakih deset minut. Enako velja seveda tudi v obratni smeri. Podjetje za mestni potniški promet Trieste Trasporti sicer za prihodnost ni povsem zaprlo vrat ponovni vzpostavitvi avtobusne povezave z opensko postajo, za zdaj pa ni pravih obetov v to smer. Razložili so, da so pripravljeni upoštevati tudi druge argumente – med temi so promocija območja, odpravljanje družbenih razlik in zagotavljanje javnega prevoza tudi v odročnejših krajih. Za zdaj pa je obveljala čisto praktična, poslovna logika. Število potnikov, ki so se pred leti peljali na tej relaciji, je bilo zelo skromno in zato so 12. maja leta 2020 ukinili dotedanje povezave, so povzeli pri podjetju.

Opozorilo rajonskega sveta

Šlo je za odgovor na zahteve vzhodnokraškega rajonskega sveta, v katerem omenjeno situacijo ocenjujejo kot nezanemarljivo vrzel. Pred časom je rajonski svetnik Jadran Vecchiet (Demokratska stranka) s svetniškim vprašanjem opozoril, da je postaja na Opčinah dejansko edina, ki zagotavlja neposredno železniško povezavo z bližnjo Slovenijo. Na Tržaškem vsi vlaki za Ljubljano razen treh krenejo ravno od tod (enako velja ob povratku). Prav bi torej bilo, da bi bila postaja primerno dostopna, je razložil. Poleg tega pa govorimo tudi o stičišču potniških in tovornih vlakov, ki so namenjeni v Avstrijo, na Balkan, v srednjo in vzhodno Evropo, je rajonski svetnik opisal pomen openske železniške postaje.