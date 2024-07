Otroci iz Harkova na počitnicah v Trstu

Iz ukrajinskega Harkova je v ponedeljek zvečer prispela v Trst skupina otrok, starih od osem do trinajst let. Daleč od vojnega območja, kjer vsak dan tulijo sirene in odmeva hrup raket ter dronov, so se pripeljali na vabilo dveh tržaških župnij, sv. Vincencija de Paolija v Ulici Vittorio da Feltre in Blažene Marije žalosti v Valmauri, pa še tržaške organizacije prostovoljcev San Vincenzo de Paoli. Povabili so jih, da bi vsaj za nekaj dni pozabili na vojno in se sprostili ob morju.

V Italiji bodo otroci ostali do petka, 26. julija. Med počitnicami jih bodo člani župnij pospremili na izlete in jim ponudili številne dejavnosti v sodelovanju s skavti ter drugimi organizacijami, ki delujejo na Tržaškem in drugod. Prve dni so preživeli v družbi prostovoljcev WWF, organizacije Azione Cattolica, jamarskega odseka Boegan, skavtov CNGEI in AGESCI ter vodičev italijanskega planinskega društva SAG, ki so jih pospremili v Briškovsko jamo.

Številni prostovoljci skrbijo za gladek potek počitnic, na primer za prevoz otrok in spremljevalcev ter pripravo in strežbo obrokov. Na delu so tisti prostovoljci, ki so si v zadnjih dveh letih prizadevali za zbiranje osnovnih potrebščin in hrane, ki so jo nato s konvoji poslali v Ukrajino v okviru projekta Ponti amici.

V teh dneh bodo gostje spoznali Trst in okolico, se pomerili v pripravi peciva in sladic na delavnici v openskem izobraževalnem zavodu Civiform, pluli z motornim čolnom Delfino verde in se kopali v morju.