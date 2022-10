»Otroci naj berejo, ker jim je to všeč«

»Kličejo me Popek, ker je moj popek najbolj lačen. Moja najljubša domača žival je hladilnik, najljubši šport napad na hladilnik, najljubša knjiga pa jedilni list kitajske restavracije«. Tako se je znani slovenski pisatelj Primož Suhodolčan včeraj v boljunskem gledališču Franceta Prešerna predstavil otrokom osnovnih šol, ki spadajo pod Večstopenjsko šolo Josipa Pangerca iz Doline. Popularni mladinski pisatelj, ki ga pozna več generacij otrok in slovenskih bralcev, šolarjem tokrat ni govoril o knjigah. »Stalno poslušate o tem, da mora biti knjiga vaša prijateljica, a je ne morete povabiti na pico. Kakšna prijateljica je to?« je hudomušno pripomnil Suhodolčan.

Njegova dela otroci iz osnovnih šol v Dolini, Miljah, Boljuncu in iz Ricmanj - Domja prav dobro poznajo, saj so jih prebirali tudi v šoli. Mlajši so se posvetili dogodivščinam Petra Nosa, starejši pa so brali o Ranti in njegovi nameri, da bi bil košarkar oz. kolesar. Kot je razložila učiteljica Sabrina Bandi, so Primoža Suhodolčana povabili v jesenskem času ob začetku bralnega leta. Spomladi, ko se podeljujejo priznanja Bralne značke, ga je namreč zelo težko dobiti.