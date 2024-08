Pahorjev rojstni dan počastili z venčkom

»V srcu Trsta, s Trstom v srcu« piše na cvetličnem venčku, s katerim je Odbor Danilo Dolci danes počastil 111. rojstni dan Borisa Pahorja. Obesili so ga na pročelje Narodnega doma, ki ga je tržaški pisatelj kot še ne sedemletni deček videl goreti 13. julija 1920. In o njem vztrajno govoril na svojih številnih srečanjih z bralci v Italiji, Sloveniji, Franciji in drugod.

Kot je pojasnil predstavnik odbora Luciano Ferluga, so venček spletli s cvetjem in travami, ki jih običajno Slovenci uporabljajo pri pletenju svetoivanskih venčkov. »Tako kot so prepletene tržaške kulture: v srcu Trsta, s Trstom v srcu.«