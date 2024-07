Papež prispel na Veliki trg

Papež Frančišek je v manjšem belem vozilu v spremstvu tržaškega škofa Enrica - Henrika Trevisija prispel na tržaški Veliki trg ob zvokih verskih popevk. Verniki ga stoje pozdravljajo, še prej pa so v pričakovanju molili rožni venec in peli.

Malo prej sta na trg prispela predsednik deželne vlade Massimiliano Fedriga in tržaški župan Roberto Dipiazza.

Tržaški Veliki trg se je počasi polnil z verniki, ki se bodo danes dopoldne udeležili maše s papežem Frančiškom ob zaključku 50. Socialnega tedna katoličanov v Italiji. Dostop do trga je možen samo s posebnimi dovolilnicami, ki so jih verniki prejeli v lastnih župnijah, ob vstopu jim pripadniki sil javnega reda pregledujejo nahrbtnike in torbe, tako da so se ustvarile tudi dolge vrste. Na velikih ekranih so predvajali prenos dogajanja iz kongresnega središča v Starem pristanišču. Poleg sil javnega reda so na trgu tudi številni pripadniki civilne zaščite z desetimi enotami, reševalne službe 118 s štirimi rešilnimi vozili, katerim je treba dodati še pet drugih rešilnih vozil drugih ustanov in tudi gasilske ekipe. Prav tako je deset zdravstvenih ekip nudilo tržaško-goriško zdravstveno podjetje Asugi, ki je prisotno s svojo zdravstveno postojanko, s tremi ekipami pa sta prisotna Rdeči križ in organizacija Sogit. Predvideva se, da bo papeževi maši sledilo okoli 10.000 ljudi, od teh jih bo 8110 imelo na voljo sedeže na Velikem trgu.