Papirnica Burgo: delavci na čakanju, ker ni naročil

Vodstvo tovarne Burgo v Štivanu je po včerajšnjem srečanju s predstavniki sindikatov zaposlene obvestilo, da bo morala tovarna zaradi pomanjkanja naročil še nekoliko podaljšati obdobje prekinitve proizvodnje. Od 17. oktobra je namreč 210 zaposlenih (kar pomeni skorajda vsi delavci, saj jih je 220) ostalo doma, na čakanju. Danes bi se morali vrniti na svoja delovna mesta, tako pa ne bo, saj je lastništvo podaljšalo obdobje prekinitve proizvodnje – v tovarni je ostala le peščica, ki opravlja osnovne storitve.

»Ni šlo za prekinitev proizvodnje zaradi povišanja energentov in stroškov, kakor se je pripetilo v tovarni v Tolmeču in malodane v vseh obratih po Italiji, pač pa za pomanjkanje dela,« je dogajanje pojasnil sindikalni predstavnik Alessandro Sarti (Cgil). Zato je moralo vodstvo družbe Burgo s sindikati skleniti nov dogovor glede rednega nadomestila za čakanje na delo (CIGO), ki je vezano ravno na postavko »pomanjkanja naročil«, ki predvideva uporabo tovrstnega socialnega blažilca tudi za obdobje podaljšanja prekinitve proizvodnje.

»Seveda nas pomanjkanje naročil skrbi, saj naj bi s premazanim papirjem nadaljevali še vse prihodnje leto. Zato bomo še bolj pozorni na dogajanje in pritisnili, kjer bo treba. Vodstvo tovarne se bo v kratkem spremenilo in prav gotovo se bodo spremenile tudi tržne strategije, Mondi pa ima po naši oceni ves interes, da ohrani zdravo proizvodnjo – da ne bi pahnili tovarne v stečaj in delavce na čakanje,« je poudaril Sarti.

Zaskrbljenost nad dogajanjem v papirnici je izrazila tudi Stranka Slovenske skupnosti. »200 zaposlenih se je znašlo v negotovem položaju, brez vsakega zagotovila za prihodnost in za prihodnost tovarne.«