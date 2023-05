Parkiranje v Kopru tudi za sto odstotkov dražje

Od ponedeljka bo parkiranje na nekaterih koprskih parkiriščih občutno dražje, na določenih lokacijah pa so podaljšali tudi urnik obratovanja. Kot so poročale Primorske novice, bo parkiranje tudi stoodstotno dražje: tak je primer parkirišč pri Žusterni, na Severni obvoznici 3 in 4, na Trgu Brolo in Vergerijevem trgu, kjer je bilo treba doslej za eno uro parkiranja odšteti en evro, od ponedeljka dalje bo pa treba dva.

Še dražje bo parkiranje na Ukmarjevem trgu na nabrežju, kjer se bo znesek povzpel na 2,5 evra na uro, parkiranje pa bo plačljivo 24 ur na dan. Doslej so parkirnino (en evro za eno uro) pobirali do 19. ure.

Nekatere ugodnosti pa v Kopru vendarle ohranjajo. Kdor se bo v mesto odpravil le po kratkotrajnih opravkih, bo lahko še dalje eno uro brezplačno parkiral na tržnici in v Parkirni hiši Belveder, za vsako nadaljnjo uro pa bo treba po novem odšteti 1,5 evra (doslej en evro).

Za dnevne migrante, ki prihajajo v mesto v službo, pa je pomembna informacija, da cene splošnega abonmaja ne bodo povišali. Tudi v prihodnje bodo morali koprski občani zanj v denarnico seči po 20 evrov, vsi ostali pa po 30 evrov na mesec.

Najugodnejše lokacije ostajajo parkirišča sistema P+R (iz angleščine park and ride - parkiraj in se pelji z avtobusom)pri pasareli v Semedeli ter Kolodvorska 1 in 2 pri avtobusni in železniški postaji. Gre za območja, ki so več kot kilometer oddaljena od središča mesta. So pa tudi na teh parkiriščih podražili celodnevno parkiranje, za katerega bo treba po novem odšteti dva evra, v ceno pa je vključena še povratna avtobusna vozovnica.