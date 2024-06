Petdeseterica projekcij pod zvezdami

Kino pod zvezdami bo tudi letos celo poletje razveseljeval filmske navdušence, ki si želijo nevsakdanjega doživetja. Hiša filma bo v sodelovanju s partnerji poskrbela za več kot petdeset projekcij in drugih dogodkov v Ljudskem vrtu. »To je sploh edina poletna arena, v kateri še imamo kino na prostem v Trstu, publika pa ga ima zelo rada. Lani smo prodali več kot 10.000 vstopnic,« je izpostavil Daniele Terzoli, ki je predstavil program prvih dveh tednov.

Tega bodo namreč kot običajno razkrili sproti, če bi se bilo potrebno prilagajati vremenu ali bi ugotovili, da je bila kakšna projekcija tako uspešna, da jo velja ponoviti. Predsednica Hiše filma Mariella Magistri je spomnila, da imajo s tržaško občino triletno pogodbo, ki se izteče letos, a upajo, da jo bodo lahko obnovili.

Filmsko poletje se bo v Ljudskem vrtu pričelo v soboto, ko bodo predvajali restavrirani dokumentarni film Wima Wendersa Buena Vista Social Club (1999). V nedeljo pa bo čas za italijanski projekt Paole Cortellesi, ki je v letošnji sezoni podiral rekorde, C’è ancora domani.

Vstopnice za posamične projekcije stanejo 6,5 evra, Hiša filma pa sodeluje s projektom Cinema in festa, tako da bo vstopnina do 13. junija znašala le 3,5 evra. Ista cena bo celo poletje veljala za projekcije italijanskih in evropskih filmov.

Več v današnjem (četrtkovem) Primorskem dnevniku.