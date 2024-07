Pevsko-diplomatski podvig v znamenju sožitja med narodi

V mestu, kjer je še danes potrebno krepiti zavest o nujnosti sožitja med narodi, se je sredi junija mudil Komorni zbor Glasbene matice Vikra, ki je na vabilo italijanskega in slovenskega veleposlaništva v Bosni in Hercegovini ter Sklada Združenih narodov za dejavnosti o prebivalstvu (UNFPA) dvakrat zapel v imenu sodelovanja in miru.

Letni koncert je v Sarajevu odmeven dogodek, na katerega vabijo le najboljše glasbenike, špice italijanske in mednarodne scene. Lani oktobra je na primer na dogodku nastopil orkester domače filharmonije in ob svoji stoletnici na povabilo veleposlaništva zaigral z gostujočim dirigentom Riccardom Mutijem. Tokrat so zborovski nastop organizirali v okviru projekta Moving us closer, ki ga financira bosansko ministrstvo za zunanje zadeve in mednarodno kooperacijo.

Cilj je združevanje

»V čast nam je, da so Vikro prepoznali kot višek kakovosti,« je po gostovanju povedala umetniška vodja in zborovodja Petra Grassi. Zbor je od svojega nastanka leta 2014 prerasel pričakovanja in dosegel že zelo vidne rezultate na mednarodni ravni. V njem danes poje okrog trideset italijansko in slovensko govorečih pevk in pevcev iz Trsta, Gorice, Vidma, Kopra in Ljubljane. Tokrat je komorni zbor stopil v diplomatske vode in v znamenju povezovanja med narodi 15. junija ponudil sarajevski italijanski skupnosti in drugi publiki v frančiškanski cerkvi sv. Antona koncert Incontri. Lampi di luci e ombre ter dan kasneje spremljal mašo v cerkvi sv. Jožefa ter imel nato koncert. »Izjemno kakovosten nastop, kot ga že veliko časa nismo imeli pri nas, je bil znak sodelovanja med narodi, kar v Sarajevu sploh ni samoumevno,« je povedal slovenski veleposlanik Damjan Sedar. Na besede, ki jih je izrekel Sergio Mattarela leta 2021, ko je s slovenskim predsednikom Borutom Pahorjem obiskal Gorico in Novo Gorico, se je ob priložnosti spomnil italijanski veleposlanik v BIH Marco Di Ruzza: »Italija in Slovenija s spoštovanjem delita skupen spomin na preteklost. Želimo si, da bi bilo tudi v Bosni in Hercegovini tako, to je cilj, ki ga ima mednarodna skupnost.«