Pezzali je bil neustavljiv

Forever Max (Hits Only)! To je naslov letošnje turneje Maxa Pezzalija in na nedeljski tržaški generalki pred začetkom »prave« turneje, smo lahko na stadionu Rocco prisluhnili res vsem največjim uspešnicam pevca iz Pavie, ki se je v zadnjih letih odločil za hraber (in navsezadnje tvegan) korak: nastopati je začel na vseh največjih stadionih v Italiji in to po zaslugi zelo uspelega dvojnega koncerta na milanskem San Siru leta 2022. Takratna izbira je marsikoga presenetila, a odziv je bil enkraten in bojazen, da bi nastopil pred pol praznimi tribunami, je bila povsem odveč. To je dodatno spodbudilo 56-letnega pop pevca, ki je večini znan kot ustanovitelj skupine 883 (s prijateljem Maurom Repettom sta pesmi začela ustvarjati leta 1989), in zaradi hita Hanno ucciso l’uomo ragno, ki je takoj po izidu postal zelo popularen. Tudi ta je v nedeljo zvečer odmevala na stadionu Rocco, na katerem se je zbralo okrog 25.000 ljudi.

V nedeljo je bil za nekatere zelo dolg in naporen dan. Pred raznimi vhodi stadiona Rocco so se že v jutranjih urah začele gneče najbolj vnetih (in vzdržljivih) oboževalcev Maxa Pezzalija. Vstop na območje koncerta je bilo sicer dovoljeno šele od 17.30 dalje, a za mesto tik pod odrom je bilo treba najboljši položaj iztržiti že več ur prej pred stadionom. Ko je organizator dal ukaz, naj se »odpre duri«, se je začel silovit tek navdušencev pretežno srednjih let, ki so s hitrimi in dolgimi koraki zasedli najbolj prestižna mesta. Sledilo je nekajurno čakanje tja do 21.15, ko so se prižgale luči in se je šov lahko začel.

Nedeljski koncert je, po uvodu z godbo na pihala iz kraja Sesto al Reghena, Pezzali uvedel s pesmijo Viaggio al centro del mondo, nato je bila na vrsti poskočna Bella vera in diskotekam primerna La regina del Celebrità. Pezzali je bil nezadržen, niti dež, ki je sicer trajal le nekaj minut, ga ni ustavil. Odziv občinstva je bil namreč enkraten. Nadaljeval je z La regola dell’amico, Io ci sarò, Come deve andare in Non ci spezziamo, nato so bile na vrsti Rotta x casa di dio, La radio a 1000 W, Sei fantastica in Il grande incubo.

Drugi del nastopa je pevec iz Pavie začel z zadnjo uspešnico Discoteche abbandonate. Naj nam Pezzali ne zameri, a, odkrito povedano, bo ta pesem z razliko od ostalih, ki jih je zapel v Trstu, kmalu zašla v pozabo. Po (manjšem) padcu pa takoj neverjeten vzpon, saj sodi pesem Sei un mito med morda tri najbolj znane in priljubljene Pezzalijeve uspešnice. Sledile so Nella notte, Weekend (obe v nekoliko posodobljeni verziji), La lunga estate caldissima, Una canzone d’amore (ob poslušanju te pesmi so gledalci prižgali bakle na svojem telefončku in ustvarili res vrhunsko vzdušje), Come mai, Nessun rimpianto, Eccoti, Ci sono anch’io, La dura legge del gol.

Pezzali je bil neustavljiv, odziv občinstva pa enkraten.

