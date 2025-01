Pinko Tomažič bo dobil nazaj mural

Slovensko kulturno društvo Tabor je napovedalo, da bo Pinko Tomažič, narodni heroj, ki so ga fašisti na Opčinah ustrelili 15. decembra 1941, dobil nov mural. Prejšnjo Tomažičevo upodobitev na zidu, delo umetnika Jakoba Jugovica, so namreč porušili skupaj z zidom. Društvena prodajalna na Opčinah, od novembra nova lastnica Prosvetnega doma bo namreč del dvorišča spremenila v parkirišče, zaradi česar so delavci podrli zid z muralom. Dejanje je povzročilo precej razburjenja, na dogajanje se je na Facebook strani odzval odbor openskega kulturnega društva, ki več kot 50 let domuje v stavbi sredi vasi.

»Novembra je lastnina Prosvetnega doma prvič v zgodovini stopila v roke Opencev oziroma članov Društvene prodajalne,«​​​​​ so zapisali pri SKD Tabor, kjer so si prizadevali in se pogajali, da bi vsaj del dvorišča ostal na voljo članom društva in obiskovalcem Prosvetnega doma. Vse kaže, da bo res tako, saj bo kulturnemu društvu ostalo košarkarsko igrišče.

Pri SKD Tabor so vedeli, da bo zid z muralom porušen. »Zid je bil namreč že poškodovan zaradi igranja z žogami, kar je povzročilo njegovo postopno razpadanje,« so še pojasnili odborniki, ki javnost obveščajo, da so se že dogovorili z oblikovalcem Jakobom Jugovicem za postavitev novega murala. Ta bo stal na primernejši lokaciji, kjer ne bo služil kot nogometna vrata. Kulturno društvo je še povabilo vse, ki jim je mural pri srcu, da pristopijo k ekipi in pomagajo pri njegovi obnovi.

»Prosvetni dom ni le stavba in igrišče – Prosvetni dom smo ljudje. To so bili ljudje, ki so žrtvovali veliko časa in truda, da lahko danes nekateri v letu 2025 ogorčeno pišejo in komentirajo zadnje spremembe na družbenih omrežjih, ne da bi poznali resnično ozadje dogodkov. Mi pa smo tu, z zavihanimi rokavi in orodjem v rokah, pripravljeni na nov dan, nov mural in novo leto delovanja društva. Jutri bo sonce in Kras bo čudovit,« so sklenili zapis pri SKD Tabor.