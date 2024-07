Po 20 letih je lahko ponovno pogledala v svet

Po dvajsetih letih so 87-letni gospe Alice povrnili vid. Zgodilo se je v tržaški glavni bolnišnici, kjer je po kirurškem posegu na levem očesu, ki ga je na oddelku za okulistiko zdravstvenega podjetja Asugi vodil kirurg Daniele Tognetto, gospa lahko ponovno pogledala v svet.

Na desnem očesu je sicer vid izgubila v mladih letih zaradi hudega vnetja, ki ji je popolnoma uničilo zrklo. V to oko so ji kasneje vsadili protezo, s katero pa ji niso povrnili vida. Na levem očesu je že vrsto let trpela zaradi hujše oblike sive mrene, zaradi katere je bila skoraj popolnoma slepa. Zaradi tega je redkokdaj odšla od doma in se je tudi za domačimi stenami zelo malo premikala, večinoma s pomočjo spremljevalcev.

Več v današnjem (petkovem) Primorskem dnevniku.