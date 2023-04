Po zeleni luči za čričkovo moko prihaja na tržišče tudi kava

Če se je prejšnji teden ob objavi novice, da je treba v Italiji na etiketi živil, ki vsebujejo žuželke, ustrezno označiti njihovo prisotnost, marsikdo verjetno spraševal, ali bi bil pripravljen jesti čričke, bo zdaj lahko presodil, ali bi jih vsaj spil. Podjetje Grylli, hčerinska družba znanega tržaškega proizvajalca kave, v teh dneh namreč preplavlja tržišče z novo vrsto kave, ki jo med drugim sestavlja razmaščeni prah, ki ga pridobivajo iz hišnega črička (Acheta domesticus).

Podrobnosti nove kave, ki bi po najbolj ambicioznih napovedih njenih proizvajalcev lahko zrevolucioniralo celotno panogo ter spremenilo navade ljudi, bodo razkrili na današnji novinarski konferenci, v javnost pa sta že pronicala ime Grylli – gre za besedno igro med črički in že omenjenim »matičnim« podjetjem – in logotip, ki v črki G upodablja tudi črička. Žuželke sicer za zdaj uvažajo iz Indije, kaže pa, da že navezujejo stike s podjetjem z Goriškega, ki se trenutno ukvarja z rejo polžev, ki bi lahko del svojega delovanje preusmerilo v novi posel.

Kakovost kot kava arabica

Naj spomnimo, da so hišni črički le zadnja vrsta žuželk, ki jo je dovoljeno uživati v Evropski uniji, v kateri je uporaba žuželk v živilski industriji stopila v veljavo 1. januarja 2018. Na policah trgovin je namreč že nekaj let mogoče najti živila, ki jih sestavljajo ličinke rumenega mokarja, hrošča in kobilice selivke.

Kot pojasnjuje Miloslav Kuzman, pokuševalec in »quality tester« podjetja, je kvaliteta kave Grylli primerljiva s kakovostjo t. i. kave arabica, njena prednost pa je v tem, da manj škodi naravi in okolju. V EU so namreč »liberalizirali« žuželke tudi zaradi tega, ker lahko predstavljajo alternativo izdelkom, ki prispevajo k številnim izpustom toplogrednih plinov oziroma potrati vode, ter zato, da bi omogočili dostop do beljakovinskih živil. Naj le navedemo primer, da razmaščeni prah, ki ga pridobivajo iz hišnih čričkov, sestavlja 60 do 70 odstotkov beljakovin. Hišni črički so tudi bogat vir vitaminov B kompleksa in mineralov, zlasti železa, cinka, magnezija, natrija, kalija in kalcija.Tudi zaradi tega so se v Italiji že pojavile prve čričkove moke (prodajajo se po okoli 90 evrov na kg), zdaj pa je napočil čas še za kavo.

Skodelica bo kar draga

Čeprav pri podjetju Grylli verjamejo, da se bo čričkova kava takoj razširila in bo prepričala stranke, ostaja nekaj dvomov oz. vprašanj. Treba se je vprašati, ali bodo ljudje premagali skepso, ki je vezana na uživanje žuželk, ki so v azijskih kulturah del tradicije, v Evropi pa še zdaleč ne. Druga ovira pa bi lahko bila cena, saj se bo »čričkova kava« v barih prodajala po najmanj tri evre na skodelico, kar je več kot dvakrat toliko od tradicionalne kave. Kaj pa okus? »Zelo je podoben okusu kave, občutiti je mogoče rahlo noto brusnice,« pravi Miloslav Kuzman, ki svetuje, da je čričkovo kavo najboljše uživati »čisto« oziroma brez dodatkov mleka oz. sladkorja.

Nižja cena za prvih 500 ljudi

Da bi sicer promovirali uživanje nove kave, je od včeraj stopila v veljavo ponudba, po kateri je mogoče nabaviti filtre po akcijski ceni enega evra (namesto 1,50 evra), velja pa le za prvih 500 oseb, ki bodo poklicale na številko 337 1118139 (možno tudi Whatsapp sporočilo). Splača se pohiteti, saj so sinoči iz podjetja sporočili, da so že prejeli več desetin prošenj.