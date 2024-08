Turizem doživlja razcvet, osebje hotelov pa nastrada

Delodajalci v turističnem sektorju se pritožujejo zaradi pomanjkanja usposobljenega kadra, a delovne razmere, ki jih ponujajo, niso sprejemljive. Na to opozarjajo sindikati CGIL, CISL in UIL, ki so včeraj sklicali osemurno stavko in priredili protest pred zvezo Confindustria v Trstu. Pridružili so se vsedržavni stavki, s katero želijo opozoriti zlasti na težave zaposlenih v hotelih višje kategorije in v vrstah organizatorjev potovanj, katerih državne pogodbe niso obnovili.

»Prihodkov je v turizmu dan za dnem več, a delovni pogoji se za nekatere ne izboljšujejo,» je za CGIL FILCAMS povedala Marika Baio in dodala, da sta združenji Federturismo in Aica prekinili pogajanja s sindikati in jih predali v roke zveze Confindustria. Opozorila je na prekernost sezonskega dela in na t.i. delo na sivo, ko imajo zaposleni pogodbo za polovični delovni čas, dejansko pa delajo s polnim urnikom. Najbrž tudi zato zaposlenih ni bilo na protest, prišli pa so njihovi bolj zaščiteni kolegi.

