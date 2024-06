Pogrešano iščejo med Saležem in Prečnikom

Iskalna akcija za pogrešano Stanislavo (Stanko) Mokole, ki je stekla sinoči, se nadaljuje. Gasilci, gorski reševalci in člani civilne zaščite jo iščejo že od 7. ure zjutraj. Na delu so tudi izurjeni psi in gasilski helikopter. Akcija poteka v glavnem v okolici Saleža, razširili pa so jo tudi do Prečnika, od koder izhaja pogrešana.

Po Krasu se je včeraj razširila vest, da svojci v Saležu pogrešajo Stanko Mokole. Za 69-letno žensko se je od nedeljskega popoldneva izgubila vsaka sled. Zadnjič so jo očividci videli okrog 17.15, ko je na glavni cesti pri Samatorci hodila proti Praprotu.

Svojci so povedali, da je bila Stanka, ki boleha za Alzheimerjevo boleznijo, v nedeljo oblečena v temno zimsko jakno. Družina je fotografijo Stanke Mokole objavila na Facebooku s pripisom, da so vsi, ki bi jo videli, naprošeni, da pokličejo na telefonsko številko 00386 (0)51 214463. O izginotju so obvestili tudi organe pregona. Iskalna akcija je sinoči stekla na območju od Zgonika do Prečnika, iskali so jo člani civilne zaščite, gorski reševalci, karabinjerji in drugi organi pregona. Iskanje je potekalo tudi ponoči, do 4. zjutraj je deset gorskih reševalcev v sodelovanju z gasilci iskalo pogrešano 69-letnico.