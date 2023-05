Poiskati rešitve za ohranjanje oceanov

Vpliv različnih okoljskih dejavnikov na obalne ekosisteme, na katere še najbolj vplivajo dejavnosti sodobne civilizacije, je bila tema odlično obiskanega srečanja na sedežu Tržaškega pomorskega kluba Sirena. Na predavanju z naslovom Desetletje oceanov, ki sta ga organizirala TPK Sirena in Slovensko planinsko društvo Trst, so predavali biologi z Nacionalnega inštituta za biologijo v Piranu. Robert Turk je spregovoril o projektu Združenih narodov za oživitev oceanov, priznana morska biologinja Alenka Malej o meduzah, Valentina Turk pa o bakterijah, ki vplivajo na zdravje ljudi.

Robert Turk je povzel temeljni namen programa Desetletje oceanov. Kot je dejal, je glavna želja te pobude zagotoviti usklajeno in celovito sodelovanje oceanskih znanosti, ki se ukvarjajo z ohranjanjem in trajnostno rabo oceanov, morij in morskih virov za trajnostni razvoj. Dejal je, da so oceani ključen zaveznik v boju proti podnebnim spremembam, pomembni pa so tudi zaradi kisika in hrane. Gost je izpostavil tudi ogroženost oceanov, čemur nihče več ne oporeka, saj vsi priznavajo, da človekove dejavnosti dejansko ogrožajo oceane. Znanost vse te grožnje prepoznava, pozna tudi vzroke, a ne ve, kako bi negativne trende obrnila.

»To je tudi najpomembnejši razlog, da so ZN vzpostavili pobudo Desetletje oceanov. S skupnimi močmi bodo poiskali rešitve, da bi prišli do trajnostnega razvoja,« je dejal Turk in dodal, da bo treba v tem desetletju razumeti, kako panoge, ki jih izvajajo v morjih, vplivajo na njihovo stanje.

