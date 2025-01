Poklon mlademu partizanu Marjanu Štoki

9. januarja 1944 so nacisti na telefonski drog v Štorjah obesili Marjana Štoko, še ne 16-letnega partizana s Proseka. Padlemu borcu Kosovelove brigade se bodo jutri (v nedeljo, 19. januarja) ob 11. uri poklonili v Zadružnem domu v Štorjah. Slavnostni govor so organizatorji zaupali Nini Ukmar, vodji kabineta slovenske ministrice za kulturo Aste Vrečko.

Dogodek bodo glasbeno obogatili Godbeno društvo Prosek, Moški pevski zbor Vasilij Mirk in Ženski pevski zbor Prosek Kontovel. Zapela bo tudi Helena Kapun, za recitacije pesmi partizanskega pesnika Kajuha pa bo poskrbela Pia Slavec. Na proslavi, ki jo prirejata Združenje zveze borcev za vrednote NOB in proseška sekcija VZPI-ANPI, se bodo poklonili tudi padlim vaščanom Štorij v NOB. Za častno stražo bodo poskrbeli praporščaki in taborniki Rodu modrega vala.

Ob 5.30 bo izpred spomenika na Proseku krenil peturni pohod do Štorij. Ta v primeru slabega vremena odpade.