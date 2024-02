Policistom sta pokazala lažni vozniški dovoljenji

Policisti so v dveh različnih primerih prestregli lažni vozniški dovoljenji in ovadili dva voznika. Prvega so med redno kontrolo ustavili 19. januarja na Obalni cesti. Na vozniškem dovoljenju, ki jim ga je izročil, so opazili vrsto neskladnosti. Po preiskavi, ki so jo opravili v sodelovanju z mednarodnim policijskim centrom Vrata-Megvarje v Avstriji, so odkrili, da gre za ponaredbo. Moškega, 38-letnega državljana Kosova, so ovadili. Naložili so mu globo zaradi kršitve prometnega zakonika, za avtomobil pa odredili prepoved vožnje.

V drugem primeru so policisti 28. januarja pri Štivanu ustavili 38-letnega romunskega državljana. Pokazal jim je vozniško dovoljenje, o katerem so posumili zaradi nekaterih nepravilnosti. Po podrobnejši preiskavi z mednarodnim policijskim centrom so ugotovili, da gre za lažen dokument in da voznik vozniškega dovoljenja sploh ne poseduje. Tudi njega so ovadili in oglobili zaradi kršitev prometnega zakonika, za avtomobil pa odredili prisilno ustavitev.