Ponoči z Wertherjem, ob zori pa z Mozartom

V objemu Miramarskega parka bo danes (sobota) zaživel prvi koncert iz niza Il Rossetti a Miramare, ki ga prirejata Muzej Miramarskega gradu in gledališče Rossetti. Ob 21.30 bo hišni orkester tržaškega opernega gledališča Giuseppe Verdi pod vodstvom maestra Alviseja Casellatija ponudil prisotnim v poslušanje Koncert ob zatonu z melologom Werther Gaetana Pugnanija. Prozni del iz Goethejevega Wertherja pa bo prispeval znani italijanski igralec Sergio Rubini.

Po romantični noči bo na vrsti živahno prebujanje s Koncertom ob zori na trgu pred Miramarskim gradom. Ob 5.19 bodo z Mozartovimi deli za komorno skupino nastopili v dveh kvintetih violinista Stefano Furini in Valentino Dentesani, violista David Briatore in Elisabetta Chiappo, violončelistka Simona Slokar, hornistka Chiara Bosco in klarinetist Marco Masini.