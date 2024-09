Porinila sta ga ob zid in oropala z nožem

Tržaški policisti so 12. septembra zvečer aretirali 18-letnega državljana Pakistana s stalnim bivališčem v Trstu zaradi sodelovanja pri ropu.

Policiste je o dogodku obvestil 27-letni mladenič, državljan Sirije. Medtem ko so nadzorovali tržaške ulice, se jim je približal in jim povedal, da sta ga oropala moška, ki sta pri sebi imela nož. Ustavila sta ga v Ulici Ghega in ga porinila ob zid ter mu z nožem na vratu zagrozila, naj jima izroči ves denar, ki ga ima ob sebi. Oddal jima je okrog 200 evrov. Policisti so v bližini kmalu zagledali moška, skladna z njegovim opisom. Ko sta zagledala policiste, sta zbežala. Stekla sta v dve smeri, eden proti Trgu Oberdan, drugi pa v Ulico Trento. Slednjega so prijeli. Med osebno preiskavo so ugotovili, da ima pri sebi 180 evrov. Pospremili so ga v policijske prostore pri Sveti Soboti, kjer je bil vznemirjen in ni sodeloval s policisti. Z nogo je med drugim večkrat udaril v zaščitno stekleno pregrado in jo razbil. Ovadili so ga zato tudi zaradi poškodovanja tuje lastnine v oteževalnih okoliščinah.

Moškega so skladno z navodili državnega tožilca aretirali in pospremili v tržaški zapor, kjer bo na razpolago sodni oblasti. Ker gre za nevarno osebo, bodo zoper njega izdali ustrezen preventivni ukrep.