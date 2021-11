Posebno pozornost namenjajo priseljenkam

»Škofijska Karitas in Cerkev se zanimata za revne osebe, ne pa za revščino kot socialni pojem. Revne iščejo, spoznavajo njihove obraze, se z njimi srečujejo,« je dejal tržaški škof Giampaolo Crepaldi na včerajšnjem srečanju o petem svetovnem dnevu revnih, ki ga je ustanovil papež Frančišek leta 2017. Na ta dan se vsako 33. nedeljo v letu – letos 14. novembra – Cerkev posveti revnim. Tudi tržaška škofija se je pripravila na jutrišnji dogodek: v sklopu svečanosti je škofijska fundacija Karitas odprla dva nova sprejemna centra in skupaj z goriško, videmsko in pordenonsko Karitas objavila raziskavo o težavah, s katerimi se spopadajo priseljenke.

Novi središči za sprejemanje pribežnikov je dobrodelna ustanova poimenovala po nekdanjih prostovoljcih Karitas Sari Gasperini in Alessiu Staniju. »Sprejemni center Alessio Stani v Istrski ulici namenjamo pribežnikom, ki so prišli po Balkanski poti, sprejemno središče Sara Gasperini v Ul. Rossetti pa izključno migrantkam,« je pojasnil direktor Karitas Alessandro Amodeo. Raziskave so namreč razkrile, da so priseljenke še najbolj izpostavljene težavam, ki jih povzroča pandemija.