Postavni Alen osvajal v šovu

Nekdanjega dolinskega občinskega svetnika iz vrst Zelenih, profesorja, okoljskega inženirja in igralca Alena Kermaca so epidemiološki predpisi oz. omejitve privedli do tega, da je pred mesecem dni šoli ponudil odstavko in se odselil v Slovenijo. S trebuhom za kruhom.

Pred dnevi smo po spletu naleteli nanj v televizijskem šovu Ljubezen po domače, kjer se je z dvema tekmecema boril za srce dekleta, Metke Krajnc. Kaže sicer, da je po prvem zmenku z njo ugotovil, da ima lepe oči, a da žal ni njegov tip ženske. V daljšem intervjuju za spletni portal 24ur.com je pojasnil, da je bil kar se žensk tiče vedno zelo zahteven. Ob začetni fizični privlačnosti, ga nato prevzamejo odprtost in sproščenost, nežnost in občutljivost, smisel za humor in kajpak spodbujanje fantazij ... Doslej pa sanjske ženske še ni našel.