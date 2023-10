Postrežejo te izjemni natakarji

Lepa zgodba o inkluzivnosti. Tako bi lahko opisali novo kavarno na Proseku, ki je začela obratovati minuli teden. V njej te namreč nagovorijo in postrežejo izjemni natakarji, hrano pa ti pripravijo prav tako izjemni kuharji. Kavarna nosi ime AutStanding, pri čemer gre za igro besed. »Outstanding« namreč v angleščini pomeni izjemno, »standing« stati, »aut« pa namiguje na avtizem. Zaposleni v kavarni imajo večinoma »težji nahrbtnik od vsakdanjih ljudi,« je pojasnil eden od upraviteljev kavarne Salvatore Pilato. Nekateri so osebe z motnjami avtističnega spektra, drugi so ozdravljeni odvisniki.

Novo kavarno AutStanding na Proseku 162 (nasproti Kulturnega doma) je odprla zadruga La melagrana, ki jo vodita Salvatore Pilato in Laura Bevilacqua. Mož in žena, po poklicu fizioterapevta, sta pred dvajsetimi leti zagnala zadrugo, v kateri ljudem nista več pomagala samo v primeru »zlomljenih kosti« in fizične rehabilitacije, ampak sta drugo priložnost nudila tudi tistim, ki v življenju niso imeli veliko sreče.

V kavarni je trenutno zaposlenih šest oseb, med temi dva delata v kuhinji, ostali pa so natakarji. Dve med njimi sta vzgojiteljici, ki skrbita tudi za to, da poteka vse brez težav. V prihodnjih mesecih bodo ekipo še okrepili, tako da naj bi bilo do marca deset zaposlenih. Že sedaj zaposlujejo nekatere mlade, za katere skrbi zadruga Oltre quella sedia, ki se ukvarja z osebami z avtizmom.

V kavarni ponujajo najrazličnejše napitke in hrano. Od kav do hladnih pijač, vina in aperitivov do sendvičev, fokač (polnjenih z značilnimi ali posebnimi sestavinami) in najrazličnejših sladic. Poleg tega prodajajo veliko produktov lokalnih živilskih podjetij ali pravične trgovine. Kavarna je lepo okrašena in oddaja pozitivno energijo. Na stenah so v več jezikih (tudi v slovenščini) napisani citati o sreči, ki stranke spravljajo v dobro voljo. Za to pa poskrbijo tudi zaposleni z nasmehom na obrazu in profesionalnostjo, s katerima postrežejo vsakega gosta.