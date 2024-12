»Posvečati skrb in nežnost tudi ranljivim«

»Potrebni sta naša skrb in naša nežnost,« je zapisal tržaški škof Enrico Trevisi ob prihajajočem božiču. V svoji praznični poslanici je škof tudi v slovenščini izpostavil pomen upanja, ljubezni in sočutja ter spodbudil ljudi, naj odprejo srca drugim. »Objemi nekoga, daj mu čutiti, da je ljubljen. Razširi velik nasmeh, pozdravi soseda, odpusti iz srca in bodi velikodušen do ubogih,« je zapisal ter dodal, da iskrena in topla voščila lahko presenetijo ter ogrejejo srca bližnjih.

Posebno pozornost je škof namenil tudi ranljivim skupinam, ki jih družba pogosto spregleda ali potisne na rob. Pozval je k spoštovanju otrok, žensk, ubogih in obupanih ter opozoril na potrebo po občutljivosti do tistih, ki trpijo zaradi nasilja in ponižanja. »Pomislite na starejše, na invalide ali na ljudi, ki se utapljajo v malodušju. Poglejte jih z očmi betlehemskega dojenčka,« je pozval in spodbudil, naj v naših srcih vedno ostane prostor za te ljudi.

»Skušajte razumeti krhkost drugih in jih glejte z ljubeznijo; tako delajo pastirji,« je zapisal tržaški škof, ki verjame, da so mir, ponižnost in nežnost sredstva, ki so potrebna za spremembo sveta. »Zapišite v pesek vse dobro, kar ste storili, a zarežite v skalo hvaležnost za vse, kar ste prejeli,« je še poudaril msgr. Trevisi in vernike pozval, naj ne pozabijo »Božje ljubezni in ljubezni angelov« ter naj sprejmejo vabilo v betlehemski hlevček.

Praznična bogoslužja

Tudi letos bo škof Trevisi daroval več prazničnih bogoslužij. V torek ob 10. uri bo mašo daroval v moškem oddelku tržaškega zapora. Ob 17. uri se bo v srbsko-pravoslavni cerkvi svetega Spiridona udeležil večernic, ob 23.30 pa bo v stolnici sv. Justa na sporedu polnočnica.

Božično mašo bo škof daroval v sredo ob 10. uri v stolni cerkvi. Ob 12.30 pa se bo Trevisi udeležil prazničnega kosila Skupnosti svetega Egidija v Kongresnem centru v Starem pristanišču. 29. decembra bo iz Ulice Capitolina 14 (Montuca) ob 15.30 krenila procesija, ki bo vernike vodila do stolnice. Tam bodo s škofom odprli jubilejno leto v škofiji.

1. januarja 2025, na mednarodni dan miru, bo škof mašo daroval ob 18. uri v cerkvi svetega Antona novega. Ob koncu bo mestnim oblastem predal papeževo poslanico o miru. 3. januarja pa bodo na svoj račun prišle zapornice tržaškega zapora. Tudi zanje bo škof ob 10. uri daroval mašo.