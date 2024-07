Potniške ladje izpodrivajo kolesarje

Tržaški kolesarji in vsi tisti, ki pridejo v Trst kolesarit kot turisti, imajo obilo razlogov za slabo voljo. Nova infrastruktura na nabrežju, tik pred Pomorsko postajo, je vsak drugi dan zaprta. Razlog za zaprtje je prihod ladij za križarjenje, zaradi česar je cestišče s kolesarsko stezo vred rezervirano za njihove potnike. Označenih obvozov za kolesarje ni, zaradi česar jim ne preostane nič drugega, kot da stopijo s kolesa in se z njim peš sprehodijo po pločniku, po katerem pa s kovčki istočasno hodijo trume ladijskih turistov.

Na negativne vidike kolesarjenja na mestnem nabrežju sta včeraj opozorila mestni svetnik Riccardo Laterza (Zdaj Trst) in deželna svetnica Giulia Massolino (Pakt za stabilnost). Na mestne in deželne oblasti sta naslovila svetniški vprašanji, s katerima želita politike pozvati, naj ukrepajo. Za Laterzo je situacija še toliko bolj nepojmljiva, ker so kolesarsko infrastrukturo na nabrežju uredili pred kratkim z denarjem iz mehanizma za okrevanje in odpornost. Temu projektu so namenili 590 tisoč evrov, je spomnil Laterza in dodal, da se je lani od aprila do novembra (103 dni) pred Pomorsko postajo privezalo 131 ladij. Občino Trst je vprašal, če je bila v fazi projektiranja infrastrukture seznanjenja s tem, da bo ob dneh, ko so v Trstu ladje, kolesarjem cestišče nedostopno. Če je bila, zakaj ni spremenila projekta, se je vprašal Laterza in pristavil, da se na ta način ne more promovirati kolesarjenje v urbanih okoljih.

Več v jutrišnjem (torkovem) Primorskem dnevniku.