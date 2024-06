Potreba po prevetritvi

Lepota zgoniške občine je za župansko kandidatko desne sredine na junijskih volitvah Chiaro Puntar (Naprej, Italija) prava moč ozemlja, ki ga želi upravljati. Svoj program in listo je predstavila v četrtek v prostorih kmetije Bajta v Saležu. V primeru izvolitve si želi neposrednega stika z občankami in občani vseh zaselkov, »kajti samo s promocijo vsakega naselja lahko v celoti promoviramo naše ozemlje«. Na socialnem področju si želi odprtja sprejemne točke združenja proti nasilju nad žensko GOAP, ustanovitve komisije za enake možnosti in občinskega poletnega centra v sodelovanju z društvi. Na vseh področjih poziva k spremembi, na primer z uvedbo načrta za trajnostno energijo in podjetje PAESC.

Obljubljajo spremembe

Kandidate je v četrtek pozdravila Nicole Matteoni, tržaška vodja in poslanka stranke Bratov Italije, ki podpira spremembo na čelu občine, »saj ni zdravo, da jo toliko let upravlja ista politična sila. Čas je za prevetritev. Naj se občani ne prestrašijo desnosredinske vlade. Uvesti želimo dobre prakse, kot smo jih v miljski in tržaški občini.« Prvič so se v zgoniški občini združile desnosredinske sile v koalicijo, ki jo poleg Bratov Italije sestavljajo še Liga, Naprej, Italija in stranka Noi Moderati. Predstavnik Lige Walter Pertot je opozoril na konflikte, ki so pred predstavitvijo list nastale v levi sredini, ki nastopa ločena.

Puntarjeva nastopa z ekipo enajstih kandidatov. Dva sta slovensko govoreča, Patrizia Bresciani iz Briščikov, ki si namerava prizadevati za zdravstvo, in Adriano Ostrouska (Naprej, Italija) s Proseka, za katerega je ozemlje vredno večje promocije, manjši zaselki pa boljših avtobusnih povezav.

