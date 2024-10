Potrebujejo donacije in prostovoljce

»Prihaja mraz, potrebujemo več prostovoljcev in več finančnih sredstev.« Tržaški škof Enrico Trevisi je v poslanici opozoril na prekarnost finančnega stanja tržaške škofijske Karitas in občane pozval, naj v večji meri pripomorejo k delovanju te človekoljubne organizacije, ki na tržaškem pomaga skoraj 14.000 ljudem.

Preden je tržaško škofijo od Gianpaola Crepaldija prevzel škof Trevisi, so se uslužbenci Karitas in tisti, ki so organizaciji dobavljali blago, pritoževali zaradi zamud pri izplačilih plač. »Danes redno izplačujemo osebne dohodke,« je povedal škof in dodal, da Karitas z zamudo prejema državne prispevke za sprejemanje prosilcev za azil. Organizacija namreč upravlja sprejemni center na Božjem polju, iz lastnih sredstev pa financira zavetišče na Ulici Sant’Anastasio, kamor sprejemajo družine, ranljive posameznike in druge prosilce za azil, ki bi sicer zaradi pomanjkanja mest v sprejemnih strukturah morali spati pod zvezdami. Karitas vodi tudi okence za psihološko podporo, jedilnico za revne, v kateri so lani postregli 16.000 obrokov, in solidarnostno trgovino Emporio della Solidarietà. Poleg vsega tega izvaja še devetnajst humanitarnih projektov.

Takega razvejanega delovanja ne bi bilo brez pomoči 375 prostovoljcev in dela 124 zaposlenih. Potrebno pa je storiti več: škof pojasnjuje, da je Karitas od Italijanske škofovske konference prejela precejšnjo pomoč iz sredstev, ki so jih državljani cerkvi namenili z osmimi tisočinkami davka na dohodnino. Za učinkovito pomoč najšibkejšim pa Karitas potrebuje še več prostovoljcev in še več finančnih prispevkov. »Bog nam bo sodil glede na to, kako smo ravnali z revnimi,« je zapisal škof in se spomnil besed, ki jih je papež Frančišek izrekel ob obisku Trsta. Ta je občestvo opozoril na »rak brezbrižnosti«.

Vsi, ki bi želeli postati prostovoljci ali Karitasu nameniti prispevek, lahko to storijo na tej povezavi.