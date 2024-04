»Povezovanje za nov zagon občine«

Strnimo vrste in dokažimo, da smo lahko dobra, nova izbira za prihodnost. Tako je zbrane v gostilni Križman v Repnu nagovorila županska kandidatka Stranke Slovenske skupnosti za Občino Repentabor Martina Skabar. Po petih letih bo znova naskakovala mesto, ki se ji je izmuznilo iz rok za borih osem glasov. V občanski listi Skupaj za Repentabor so se ji tokrat pridružili gibanje Più Europa, zveza Zeleni in levica, Socialistična stranka Italije ter gibanje Občani.