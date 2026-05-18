V Saležu iščejo nove noše za popis kraške dediščine

Pri Slovenskem kulturnem društvu Rdeča zvezda v Saležu se nadaljuje projekt Ženska duša v barvi in vezenini, ki je posvečen ohranjanju, raziskovanju in prenašanju bogate dediščine narodnih noš na mlajše rodove. Do danes je bilo zbranih in popisanih približno 200 kosov oblačil, z delom pa nadaljujejo.

V prvi fazi projekta so sodelavke, s finančno podporo Dežele Furlanije - Julijske krajine, pripravile vrsto dogodkov: razstave narodnih noš na Tržaškem, Goriškem, v Sloveniji in Avstriji, tečaje šivanja narodnih noš, ustvarjalne delavnice za otroke ter predstavitvene večere. Projekt se uspešno nadaljuje, saj zanimanje za narodno nošo iz leta v leto narašča. To je še posebej opazno pri tečajih šivanja tradicionalnih oblek, ki privabljajo vedno več udeleženk. Med njimi je tudi veliko mladih deklet in šoloobveznih otrok, ki se z navdušenjem učijo šivanja, vezenja ter spoznavajo bogastvo ljudskega izročila in dediščine.Velik uspeh so dosegle tudi ustvarjalne delavnice za osnovnošolske otroke, pripravljene v okviru projekta. Mladi skozi praktično delo spoznavajo tradicionalna oblačila, vzorce in razne ročne spretnosti,. Delavnice bodo potekale tudi letos, priprave nanje pa so že v teku. Začele se bodo v drugi polovici junija.

Pomemben vidik projekta predstavlja arhiv narodnih noš. Do danes je bilo zbranih približno 200 kosov. Sodelavke zelo natančno popisujejo obleke, naramne in naglavne rute. Popisovanje poteka v Saležu pri SKD Rdeča zvezda.Vsako nošo, oziroma njen posamezni del natančno izmerijo, določijo vrsto blaga, fotografirajo ter skenirajo vezenino. Vse podatke vnesejo v posebno tabelo, ki vsebuje tudi podatke o lastništvu in zgodovini posamezne noše, kako je prišla do zadnje lastnice ter ob katerih priložnostih so jo nosili. Spomini in pričevanja pogosto segajo tudi 100 let v preteklost, zato arhiv ne predstavlja le zbirke oblačil, temveč pomemben sociološki in zgodovinski vpogled v življenje naših prednikov.

Prav stare in podedovane noše imajo izjemen pomen pri ohranjanju kulturne dediščine prostora. Zato pozivajo lastnice narodnih noš, ki so jih podedovale od sorodnikov ali prejele v dar od znancev, da se oglasijo pri SKD Rdeča zvezda na telefonsko številko +39 340 976 3900 (Silva).