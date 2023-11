Poziv za dialog, mir in odprtost

Vedno bo treba kaj postoriti, vedno bo kdo potreboval pomoč. S to solidarnostno mislijo bi lahko strnili včerajšnje odprtje tridnevnega niza ob dvajseti podelitvi novinarske nagrade Luchetta. To je ustanovila Fundacija Luchetta-Ota-D’Angelo-Hrovatin leta 2003, v zadnjih letih pa so na pobudo vdove Marca Luchette Daniele spet razširili program debat tudi na prispevke finalistov in ne le zmagovalcev. In kljub temu, da letos med njimi ni Izraelcev ali Palestincev, je konflikt sinoči odmeval tudi v avditoriju Revoltella.

Včerajšnji večer se je začel z institucionalnimi pozdravi. V imenu Občine Trst sta prisotne nagovorila odbornika za socialo in kulturo Massimo Tognolli ter Giorgio Rossi. Slednji je povedal nekaj osebnih spominov, saj sta kot mladeniča odbornik in Luchetta igrala skupaj nogomet in se borila za boljši svet. »Marco tega boja ni mogel nadaljevati,» saj je pred tremi desetletji umrl v Mostarju. Njegovo poslanstvo pa še živi, je nadaljeval Rossi in dejal, da moramo vselej stremeti po miru, sožitju, odprtosti in sprejemanju. »Tega mnogi, ki smo v tej dvorani, večkrat ne delamo,» je bil neobičajno kritičen odbornik. To povzroča zagrenjenost »lepe generacije mladih« do ustanov in politike, zato je delo ustanov, kakršne so nagrada Luchetta in fundacija, toliko bolj pomembno.

Pogovorni del večera sta odprli Daniela Luchetta in predsednica žirije nagrade, novinarka italijanske radiotelevizije Rai Maria Concetta Mattei. Spregovorili sta o delu Fundacije Luchetta-Ota-D’Angelo-Hrovatin, ki je v teh letih pomagala 850 otrokom, začenši z Zlatkom, mostarskim otrokom, ki je bil poškodovan v bombnem napadu, ki je terjal življenja Luchette, Ote in D’Angela. Fundacija je v teh letih prebrodila tudi zahtevnejša obdobja, nenazadnje trenutno krizo po koronavirusu. Luchetta je za 30 let delovanja hvaležna celotnemu Trstu, saj bi delo fundacije brez podpore mesta bilo nemogoče.

Med 850 otroki, ki jih je fundacija pripeljala v Trst na zdravljenje, je bilo tudi več Palestincev. Mattei je dejala, da med nagrajenimi deli ni prispevkov o Palestini, saj je snov še preveč aktualna za natečaj. Izbor finalistov so izvedli pred meseci. Vsekakor so se odločili za vključitev teme o zaostritvi razmer na Bližnjem vzhodu v letošnji program. Na oder je tako povabila novinarja Anno Mario Selini in Francesca Battistina ter nekdanjo podpredsednico Evropskega parlamenta Luiso Morgantini. Iz Izraela in Palestine pa sta se povezala Rawan Odeh in Haggai Matar.

