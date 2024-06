Praznično ob 120-letnici proseške godbe

Prvi je v soboto zvečer na trgu pred proseško cerkvijo svetega Martina na bobne in pihala zaigral domači godbeniški mladinski orkester. Kmalu zatem, med nastopom Godbenega društva Prosek, ki je praznovalo svoj 120. rojstni dan, je zazvenela koračnica Mladi vojaki. »Mladi vojaki je nekako naša prva skladba. To je koračnica, ki je leta 1903 navdušila našega ustanovitelja Dragotina Starca, v Trstu je takrat prisluhnil vojaški godbi, ki je zaigrala koračnico Viktorja Parme. Nastop pa ga je tako prevzel, da je nekaj mesecev zatem še sam ustanovil godbo,« je povedal predsednik GD Prosek Ryan Starc. Od takrat je minilo 120 let.

»Temelj proseške godbe je danes medgeneracijska povezanost,« pa je na proseškem trgu ob jubilejnem koncertu dejal Starc. Tako da so prvi del koncertnega programa zaupali ravno godbeniškemu mladinskemu orkestru. Mlade godce je vodila Tina Renar, ki je zatem tudi nastopila kot solo pevka ob igranju starejših članov proseškega društva. Odmevala je uspešnica iz muzikala Nesrečniki (Les Miserables), Godbeno društvo je pod taktirko Irine Perosa postreglo še z latinskoameriškimi ritmi, polko, skladbo Amelia, Flight Eternal, Spirit of Time in drugimi.

Godci prejeli častno nagrado

Slavnostni, jubilejni koncert so oblikovali v soorganizaciji tržaške občine, tako je godcem prisluhnil in občinstvo pozdravil tudi tržaški župan Roberto Dipiazza. Predsednik Zveze slovenskih godb Boris Selko je najzvestejšim članom proseške godbe podelil Adamičevo priznanje, društvu pa častno nagrado. Godcem je prisluhnilo še predstavništvo ZSKD, okoliških vaških društev in rajonskih svetov ter številno občinstvo.

Praznovanje 120-letnice Godbenega društva Prosek se je nadaljevalo v nedeljo s sprevodom po vasi v družbi drugih slovenskih godb in narodnih noš. Proseškim glasbenikom so se pridružili godci iz Doberdoba, Nabrežine, Trebč, Ricmanj in Brega.