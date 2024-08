Praznik razposajenosti in iznajdljivosti

Razposajenost, izvirnost, izumiteljska žilica in velika želja po zabavi. To so glavne sestavine poletnega pusta, ki te dni poteka v Miljah. Poletna različica priljubljene prireditve, ki so jo v Miljah letos pozimi organizirali že sedemdesetič, se v obmorskem mestecu nadaljuje do velikega šmarna.

Pretekli vikend sta v Miljah potekala dva dogodka, ki sta predstavljala višek poletnega pusta. V soboto se je okrog 650 oseb udeležilo teka Carneval Run po zgodovinskem mest-nem jedru. Udeleženci so morali premagati take in drugačne »ovire«, zlasti vodne, preizkusili pa so se tudi v raznih zabavnih igrah. Udeležili so se ga zlasti domačini in domačinske, mnogi so bili pustno našemljeni, a tudi najpogumnejši turisti.

Člani miljskih pustnih skupin so se v nedeljo pomerili še v prav posebni regati. Vogadamata je tekmovanje na morju, ki pa ne predvideva uporabe tradicionalnih plovil. Člani skupin (teh je v Miljah osem) morajo uporabiti odpadne materiale oziroma dele pustnih vozov in sploh dati duška svoji domišljiji in iznajdljivosti.

Tako je bilo mogoče v nedeljo zvečer pred miljsko obalo občudovati plavajoče ribe velikanke, zavojčke bombonov, vodne bicikle in še marsikaj. Članice in člani pustnih skupin so razposajeno veslali ali kako drugače pomagali svojim plovilom, da prekoračijo ciljno črto - najhitrejši so bili na koncu tisti skupine Brivido. Ljudje so jih spodbujali tako z obale kot s krova jadrnic in motornih čolnov, ki so bili v vročem poletnem večeru zasidrani pred Miljami.

Praznik se na miljskem trgu Caliterna nadaljuje vsak večer ob enogastronomski in glasbeni ponudbi. Danes ob 21. uri bo na sporedu Musicabaret, ki ga bodo sooblikovali Siora Jolanda, Pasquale Abbacchio, El Mago de Umago in Paolo Patuanelli. Jutri bo zaigral bend Pet&Son, na veliki šmaren pa bodo ob 19.30 nastopili znani komiki I Papu, nato pa še glasbena skupina 80 voja de Muja.